Ils sont potes, avec comme point commun un attachement au club de foot de Leuze/Lignette. Depuis plusieurs mois déjà, vu l’arrêt forcé du foot, ils se sont mis à la course à pied. Ce week-end des 19 et 20 juin, ce petit groupe qui s’est baptisé RALL (Running Addict Leuze Lignette) va organiser sa première course nature en off, la NatuRALL, dont le départ s’effectuera depuis la place du Pâturage à Quevaucamps, au niveau du kiosque.

"Au début, on sortait en petit comité, explique Thibaut Cuvelier. Au fur et à mesure, sponsorisés par des commerçants locaux, nous nous sommes réunis chaque dimanche matin pour courir sur des parcours d’une dizaine de kilomètres organisés en version off dans la région. C’était l’occasion de se retrouver, de faire du sport ensemble afin de garder la condition et d’oublier cette période morose. Etant donné que la majeure partie du groupe réside dans l’entité de Beloeil, nous avons eu envie de réaliser notre propre course off en traversant le bois de Beloeil et ses alentours. Le parcours fait 11,3 kilomètres. Il est non seulement accessible aux joggeurs mais aussi aux marcheurs et aux cyclos."

Comme son nom l’indique, cette épreuve se déroulera à plus de 60 % dans les bois. Le passage près du château de Beloeil offrira aux participants un beau panorama. Il faudra être attentif à la traversée de la route entre Stambruges à Beloeil du côté des Ecacheries.

Un fléchage au sol et des panneaux ont été prévus mais les organisateurs ont limité l’épreuve à deux jours afin de ne pas trop chambouler l’environnement.

Dernièrement, la team RALL a franchi un nouveau cap. "Nous nous sommes lancés sur divers trails, dont celui d’Hotton et le dernier en date était celui du Viroin, long de 37 kilomètres, le week-end passé".