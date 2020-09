Sixième au moment de l’arrêt du championnat en mars, Molenbaix a vraiment réussi sa première saison en P1. A la veille de démarrer la saison de la confirmation, Jean-François Hempte, manager molenbaisien, se confie.

Jean-François, Molenbaix peut-il et veut-il faire mieux ?

"Peut-on faire mieux ? Oui, puisqu’au niveau de la qualité, nous avons bien remplacé les cadres qui sont partis. Concernant la cohésion du groupe, les nouveaux ont facilement trouvé leur place aussi. En préparation, on a pu voir de bonnes choses face à des équipes situées plus haut comme le Pays Vert, Tertre et la Real. C’est rassurant pour la suite. Maintenant, il n’y aura pas de tour final. Donc, que vous finissiez troisième avec 60 points ou treizième avec 35 points, ça ne changera pas grand-chose. On joue quand même tous les matchs pour les gagner mais ça n’aura pas la même saveur sans tour final. Et jouer champion me paraît difficile puisque des équipes sont vraiment parées pour ça."