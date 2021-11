La Palette Bon-Secours a été sortie avec les honneurs (1-4) par le Logis Auderghem en Coupe de Belgique. Un verdict logique qui aurait peut-être pu être chamboulé si Bon-Secours avait joué au complet.

"Oui, l’exploit aurait été possible si notre Polonais, Wlozcko, avait été présent, confirme Cédric Merchez. Dimanche matin, nous avons appris son forfait pour cause de gastro. Une très mauvaise nouvelle. Mais au final, les jeunes du club ont pu se montrer. Corentin Michel a bien accroché Kilomo Vitta, B0 mais qui a longtemps été série A. À un moment, c’était un set partout et 10-10. Il n’est pas passé loin. Bastien Devezon a aussi eu l’occasion de jouer un simple et le double. Hervé Eudier avait décidé de coacher pour laisser la place aux jeunes."