Contrairement à ce que peut laisser penser le score, Beloeil n’a pas forcément eu la vie facile. On s’acheminait vers un score vierge à la pause quand la RUS obtenait un corner. Beugnies le tirait, Romano déviait vers Cortvrint qui de la tête lobait Bilteryst. Grand moment pour l’attaquant de 19 ans. À la 71e, Cortvrint et Beugnies combinaient bien et Jephte, isolé, doublait la mise. En fin de match, parti seul au but, Lusadusu parachevait le succès.

Les buts : 45e Cortvrint (1-0), 71e Jephte (2-0), 93e Lusadusu (3-0).