Greg Voiturier fait le point sur plusieurs dossiers.

Ce mercredi soir, le RFC Tournai s'est incliné face à Rebecq, pensionnaire de D2 Amateurs, sur le score de 0-2. Les Sang et Or ont livré une prestation satisfaisante face à une équipe d'un calibre supérieur. À l'issue de la partie, le coach Greg Voiturier s'est livré sur différents sujets.





"On encaisse assez vite un but sur une erreur. Psychologiquement, ça met notre adversaire un peu plus en confiance tandis que de notre côté, il faut se remettre à l'ouvrage en étant un peu plus dans le doute, dans la remise en question. Malgré la défaite, on a bien rivalisé face à une D2, on a vu de bonnes choses mais aussi de moins bonnes."