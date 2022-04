Des claques contre Meux et Tubize, une défaite plus courte contre Couvin, la Real a eu le mal du voyage durant ces dernières semaines. Le retour à domicile fera-t-il l’effet d‘un médicament ? Il faut l’espérer pour que la fin de saison des Camomilles ne se transforme en long chemin de croix… Il reste désormais trois marches à franchir dans un championnat à Acren n’a plus rien à jouer. Le maintien est acquis depuis longtemps alors que le Top 5 s’est éloigné au fil des semaines depuis début 2022.