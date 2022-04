La Real poursuit son recrutement local : Bourlart arrive du Pays Vert Tournai-Ath-Mouscron Arnaud Smars L’ailier athois rejoindra les Camomilles la saison prochaine. On a déjà hâte de le voir sur le synthétique acrenois. © D.R.

Troisième transfert, troisième jeune et troisième joueur local qui débarque à la Real. Après Youndjen et Delaunoit, c’est Charles Bourlart qui viendra tâter le synthétique des Camomilles la saison prochaine. Vu sa technique affutée, on se doute déjà qu’il va se régaler !



L’ailier ne fera pas une longue route car il débarque du voisin, le Pays Vert. Formé en partie au Sporting Charleroi et à l’Excel Mouscron, l’offensif de 20 ans était désireux de poursuivre son développement dans un club de niveau supérieur. Dans un club familial mais à la structure très professionnelle, il pourra se développer dans un jeu propice à son style.