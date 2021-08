Alors qu’ils reprennent leur championnat dimanche (17 h) face à Jette, les Camomilles se sont offert un dernier galop d’entraînement de prestige ce vendredi soir face aux U21 du RSC Anderlecht. Avec une équipe remodelée par les absences, ils ont montré un visage sérieux face aux promesses du football belge. Toutefois, les troupes du trio Dehaene-Delanghe-Milone ont parfois été étouffées par la vitesse mise par leurs jeunes adversaires. Les deux premiers buts sont intervenus à la suite d’erreur individuelle. Garcia Dominguez a réduit le score à vingt minutes du terme.

En toute fin de rencontre, Tshibangu et Guindo ont fixé un score trop lourd dans les chiffres. « C’était avant tout un match de gala et l’opportunité de donner un peu de temps de jeu à tout le monde. On a pu tirer plusieurs enseignements. Comme le fait qu’on tarde parfois à aller dans l’impact et on finit par être dépassé », détaille Fabrice Milone qui sait bien que le duel le plus important aura lieu dimanche.

ACREN-LESSINES en 1re : Herment, Duyck, Smars, Obin, Tamanate, Baldé, Toussaint, Sanon, Koné, De Bock + un test. En 2e : George, Duyck, Diakhaby, De Coninck, Kouakou, Sanon, Walelo, Sampaoli, Garcia Dominguez, Houzé + un test.

ANDERLECHT : Vercauteren, Ferrara, Masscho, Lapage (80e Bouchouari), Manzangala( 65e Diozeye), Lokesa (70e Stassin), De Wilde, Engwanda, Tshibangu, Michez, Guindo.

Cartes jaunes : Sampaoli, De Wilde, Diozeye.

Les buts : Michez (0-1, 5e) ; Tshibangu (0-2 sur pen, 43e), Michez (0-3, 50e), Garcia Dominguez (1-3 sur pen, 68e), Tshibangu (1-4, 83e), Guindo (1-5, 87e).