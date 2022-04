© -com

Alors qu'il lui reste un match à jouer (ce dimanche contre La Louvière), la Real commence doucement à préparer le prochain exercice. Après les prolongations de Lucas Sanon et d'Audrey Fuka, le club a annoncé son premier transfert. Il s'agit de Bastien Yondjouen qui arrive de la D3 VFV. Et plus précisément du KFC Rhodienne-De Hoek (NDLR: qui a terminé dernier de la série).

Titulaire régulier durant la saison (21 apparitions en championnat), l'étudiant à l'Université de Gand va apporter de la taille dans la dernière ligne des Camomilles. Le jeune homme de 21 ans mesure effectivement 1m94. Sans surprise, le jeu de tête et sa vélocité dans les duels sont annoncés comme des points forts. Sur le site du club, le nouveau transfuge, qui remplace numériquement Diakhaby parti à Mons, a livré son premier avis: " Après une saison en D3 flamande, venir jouer en D2 wallonne est un nouveau challenge. Tout en sachant que je vais prendre en expérience et améliorer mon niveau de foot. Le club m'est apparu comme étant familial. Ce que j'apprécie. J'ai également remarqué que le terrain synthétique était de qualité