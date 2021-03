Entre optimiste et réalisme, Jean-Luc Debaisieux est bien conscient que la situation est compliquée pour les organisations de masse malgré des premières perspectives positives annoncées à partir du 1er avril pour les événements en extérieur. Mais cette année encore, le challenge ne vivra pas une saison normale, selon le président de l’ACRHO.

"Vu les dernières consignes, organiser dans ces conditions me paraît irréalisable avec des vagues de maximum 60 coureurs toutes les 20 minutes, sans compter qu’un coureur doit disposer de 10 m². C’est impensable pour 400, 600, 800 voire 1 000 concurrents ! Faites un schéma en tenant compte de la largeur de la route et en respectant ces distances et vous comprendrez vite ! Les courses vont s’étaler, monopolisant des bénévoles de longues heures durant. Les communes donneront-elles le feu vert ? Pas certain du tout."

En se remémorant le déroulement de la saison 2020, Jean-Luc Debaisieux ne se fait pas trop d’illusions. "La reprise officielle de l’ACRHO n’est pas pour demain, assène le président du challenge. Peut-on rêver du mois de mai ? Pas sûr ! L’année dernière, après les quatre premières épreuves, seule la Rusta avait pris la responsabilité d’organiser son cross de masse en respectant toutes les consignes anti-Covid, tant pour l’inscription que pour chaque box de départ, avec justement des départs en vague. Le succès a été au rendez-vous, même si avec 254 classés, on restait loin des 600 à 800 des éditions précédentes. On verra et on décidera en fonction du nombre d’épreuves disputées si on fait un classement en fin de saison. On espère quand même que ce sera possible. Je veux y croire."

En attendant, les organisateurs continuent à s’adapter et n’hésitent pas non plus à combiner pratique sportive et défense de l’environnement. "Les organisateurs sont des gens positifs et responsables, assure Jean-Luc. L’Hérinnoise est par exemple proposée en off sur 15 km jusqu’au 21 mars. Ses organisateurs ont poussé le détail jusqu’à effectuer une récolte de déchets sur le parcours. J’en sais quelque chose puisque j’y ai photographié pas moins de 35 déchets : canettes, bouteilles en plastique, masques. Désolant et révoltant."

D’autres parcours seront bientôt proposés en off, sur la gallo-romaine à Blicquy et au jogging des Marbriers à Basècles ; par exemple.