Le nouveau comité de direction est donc en place au RFC Tournai. Ce jeudi, un point a été fait sur la nouvelle politique qui sera menée chez les Rouge et Blanc. Ainsi, les nouveaux décideurs veulent que le RFC Tournai soit un club respecté et respectueux et que son image dans le pays soit reconnue.





"Nous souhaitons faire monter notre équipe première qui reste la vitrine du club tout en restant un club familial", assure le comité de direction. L'ambition est au rendez-vous avec une montée en D1 amateur dans les cinq prochaines années. "Ce projet passe forcément par une gestion saine du club avec des moyens à la hauteur de nos et vos ambitions."





La formation et le développement des jeunes restera toujours au coeur du projet du club, tout comme l'école de jeunes via la qualité des formateurs et des encadrants.