Le cross-country de la Rusta devait avoir lieu le samedi 28 novembre mais il a bien entendu été annulé au vu des circonstances et contraintes. Cependant, le président Vincent Gets et son équipe ne désespèrent pas de pouvoir l’organiser encore en 2020, le 27 décembre.

"Il faudra voir si ce jour-là notre meeting indoor prévu pour les catégories cadets à masters peut être organisé ou pas. Si ce n’est pas le cas, nous pourrions peut-être mettre sur pied notre cross-country. C’est tout à fait réalisable puisque nous sommes rôdés et que nous possédons une belle équipe de bénévoles. Mais il faudrait alors que les plus de 12 ans puissent aussi courir. Même sans la buvette et avec une limitation des spectateurs, à savoir un accompagnant par athlète, on peut rester à l'équilibre financier", assure Vincent Gets.

Et d'ajouter: "Il faut savoir qu’il y a une grande demande car tout est suspendu pour l'instant. Dans les Flandres, c’est même jusqu'au 1er janvier. Cette date du 27 décembre est une date sans aucune organisation. Maintenant, on donnerait la priorité à la compétition indoor si elle peut être organisée. Il faut évidemment attendre les décisions gouvernementales. Que vont-elles permettre après le 13 décembre ?"