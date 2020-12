Pas de cross non plus au programme comme les dirigeants l’avaient un moment envisagé.



Comme attendu et au vu de la situation sanitaire et du manque d'infos concernant la pratique du sport pour les plus de 12 ans, la Rusta n'organisera donc pas son meeting indoor des cadets aux masters le dimanche 27 décembre et celui-ci ne sera pas remplacé par le cross-country comme nous l'avions envisagé à un moment, souligne le président du club, Vincent Gets.

La Rusta avait pu organiser sa manche de l’ACRHO dans le respect des mesures sanitaires en octobre et aurait souhaité pouvoir faire pareil avec son meeting indoor, planchant même sur une alternative à celui-ci. Il n’en sera rien, finalement.