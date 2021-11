Les Acrenois ont profité de la réception de Tubize pour confirmer leur excellente forme. Les Tubiziens se montraient dangereux sur des contres, mais la dernière passe faisait souvent défaut.

C’est Tubize qui se procurait tout de même les occasions les plus franches et Chalon devait sortir le grand jeu sur une frappe sèche d’Aarab. Kouakou répliquait, mais De Bie était tout aussi attentif à l’autre bout du terrain. On sentait l’ouverture du score de plus en plus proche et c’est Leite qui s’en chargeait.