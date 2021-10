Ostéopathe à Antoing et grand amateur de course à pied, Nicolas Caucheteux s’est spécialisé dans l’analyse de la technique de course du joggeur. Il fournit aussi des conseils sur le choix des chaussures et sur les entraînements.

"Avec le confinement, beaucoup de gens se sont mis à la course à pied. Je suis toujours à la recherche d’informations dans le domaine et j’ai eu envie de développer cette spécificité puisque de plus en plus de joggeurs me demandaient des conseils. L’objectif sera notamment d’apprendre aux joggeurs à mieux quantifier leur stress mécanique. Quand le stress est mal quantifié, la blessure intervient. On communique du stress à notre corps et ce dernier sait s’adapter, sauf si cette dose de stress est trop importante. Plusieurs facteurs interviennent à ce niveau : fatigue, alimentation. Il y a aussi d’autres paramètres à prendre en compte, à savoir la technique de course et la qualité des entraînements."

Sur le tapis roulant, le test se déroule en trois temps. La personne court d’abord avec chaussures, puis sans chaussures. Ensuite, place à la comparaison. "On va regarder si les chaussures ont un impact sur la manière de courir de la personne. On va analyser plusieurs éléments, comme la cadence, l’impact, la position du tibia, le bruit que fait la personne en courant, le déplacement vertical et l’équilibre droite-gauche."

Une technique de course correcte va permettre de diminuer les chocs et va aussi réduire la consommation d’oxygène et ainsi aider à augmenter la performance. "Maintenant, même si vos chaussures ne sont a priori pas bonnes, pourquoi en changer si vous ne vous blessez pas avec ? Il faut juste trouver le bon compromis. Le but est de pouvoir rapprocher au maximum le patient de la course naturelle et d’ainsi prévenir le risque de blessures. Il faut savoir que 50 % des joggeurs se blessent au moins une fois par an de manière non traumatique. L’ostéopathe a dès lors un rôle de prévention à jouer."

L’analyse s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux confirmés. "Si un débutant peut prendre de bonnes habitudes dès le départ, c’est tant mieux."

Infos via www.caucheteux.be ou au 0471.88.06.06.