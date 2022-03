Le coup d’envoi est un peu retardé pour permettre aux équipes de jeunes de monter sur la pelouse et de lancer des ballons blancs en mémoire de Jean Roman le précieux délégué décédé cette semaine.

Les Sang et Or vont profiter d’une phase arrêtée juste avant le quart d’heure pour ouvrir le score. Le corner de Kragbe se termine sur la tête de Zé plus prompt que le gardien binchois, les visiteurs fous furieux réclamant une charge illicite : "Je vois la balle arriver, je saute en même temps que le gardien puis je ne vois plus rien sinon le ballon dans le but et mon goal validé", souriait-il.