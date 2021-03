C’est à l’été 2019 que Margaux Maquet, originaire de Meslin-l’Évêque (Ath), a fait le grand saut pour tenter sa chance aux États-Unis, plus précisément du côté de l’université de Charlotte. La période d’adaptation n’a pas été fort longue et Margaux s’est donc intégrée assez facilement. Sauf que le Covid est lui aussi passé par là, l’obligeant à faire un break qui, elle l’espère, n’est plus que de l’histoire ancienne. Car le tennis a repris ses droits et Margaux Maquet est en train de se distinguer avec son université. Entretien.

Margaux, comment avez-vous traversé la crise sanitaire ?

"L’année dernière, la saison tennistique a été stoppée en mars. Le foot et le base-ball étaient aussi à l’arrêt, comme tous les sports d’ailleurs. Je suis rentrée en Belgique à ce moment, pour y passer ma quarantaine, si on peut dire. Je suis retournée aux États-Unis en août. À mon retour là-bas, nous étions un peu dans le flou, sans savoir si nous allions pouvoir disputer une saison complète."

Et à présent ?