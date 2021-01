La semaine prochaine, Yasin Alageyik mettra le cap sur la Bosnie pour y arbitrer un match de 16es de finale de la Ligue des Champions de futsal opposant les locaux du FC Salines Tuzla à Ugra Yugorsk (Russie).

A 35 ans, le Bernissartois est en train de réaliser un parcours de choix dans le domaine de l’arbitrage. Il est ainsi à l’heure actuelle le seul arbitre international de la discipline en Wallonie.

“A la base, j’ai débuté l’arbitrage en football pour le fun, vers l’âge de 17 ans, confie Yasin. Mon frère faisait les deux : foot et futsal. Il m’a encouragé à faire de même, en me disant qu’arbitrer le futsal me plairait aussi. C’était également un moyen de me faire un peu d’argent de poche.”