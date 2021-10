Courir en découvrant des brasseries, c’est le concept Belgian Brewer Trails. Trois parcours : 7, 13 et 21 kilomètres. Deux week-ends : ces 16 et 17 octobre et également les 23 et 24 octobre. Voilà le programme du Bon-Secours Forest trail qui met en lumière la brasserie Caulier, site de départ (rue de Sondeville à Péruwelz) de cet événement.

"Le concept Belgian Brewer Trails est né du besoin de bouger et de s’amuser, deux choses qui ont manqué à beaucoup de gens toute cette année. Il fallait que nous bougions, goûtions et découvrions. Notre concept, c’est faire du sport, découvrir des régions où la nature est méconnue et déguster une bière d’un brasseur local", indique l’équipe de Belgian Brewer Trails.

Evidemment, la forêt de Bon-Secours constituera un terrain de jeu idéal pour ce trail. La petite distance, 7 kilomètres donc, sera plutôt réservée aux débutants ou aux personnes qui courent de manière occasionnelle. Ce tracé permettra de découvrir une petite partie de la forêt et fera la jonction vers la brasserie en passant par de belles prairies.

Le parcours de 13 kilomètres, dévolu à ce que l’organisation appelle les passionnés, emmènera les concurrents sur des routes sinueuses tandis que le parcours de 21 kilomètres s’adresse plutôt aux trailers confirmés. Il passera par le canal Nimy-Blaton-Péronnes et embarquera les participants vers Bernissart. Le retour s’effectue le long de la longue route frontalière dans la forêt.

Run & bike aussi

Une formule run&bike est également proposée dans le cadre de ce Bon Secours Forest Trail. Il est possible de s’inscrire en binôme pour parcourir 21 kilomètres en alternant course à pied et vélo avec le partenaire. Il ne doit jamais y avoir plus de 15 mètres d’écart entre les deux équipiers et le temps sera pris une fois que les deux ont passé l’arche.

Au niveau pratique, Chaque jour, 14 plages horaires d’une demi-heure sont prévues pendant lesquelles 30 participants peuvent s’élancer et ce de 9 heures à 16 heures.

La participation englobe notamment le dossard avec puce intégrée, le chronométrage et une dégustation gratuite d’une spécialité de la brasserie Caulier.

Infos : https://belgianbrewertrails.be