Après une période marquée par la crise sanitaire, le club de Dottignies a décidé de se démarquer de la meilleure des manières au moment de refouler les pelouses.

Les Mouscronnois ont, tout d’abord, décidé de s’engager pour la cause LGBT +. Ils montrent leur soutien à la campagne Rainbow Laces en ornant leurs poteaux de corners des drapeaux arc-en-ciel durant les matchs de l’équipe première. Contrairement à ceux qui se déroulent partout ailleurs, les Jaunes et Bleu ne feront également pas payer l’entrée pour toutes les rencontres jusqu’à la fin de l’année civile.

"Ce sont des décisions mûrement réfléchies depuis quelque mois. On souhaitait être solidaire après cette crise du covid et redonner aux gens le goût d’aller voir du football", commente Hicham Zahid. La gratuité représente un manque à gagner pour les pensionnaires de la rue de la Haverie mais peu importe, la philosophie installée par le club est dépourvue de volonté de réaliser du profit pour le moment.

"Ce n’est pas une idée pour bénéficier ensuite d’un retour sur la buvette. On ne parle plus d’argent. Le plus important avec ce qui s’est passé, c’est le social. On voulait être solidaire. Le prix de 6 euros pouvait rebuter certains réfractaires. Nous souhaitons aussi créer un engouement pour notre équipe", explique le coordinateur sportif. Un nouvel élan pour un groupe ambitieux doté d’un nouvel entraîneur en la personne d’Alex Depraetere où le top 5 représente l’objectif principal. En réalisant ce geste, le RDS perd environ la somme de 2000 euros sur la demi-saison tant il pouvait compter sur une certaine assistance. Le matricule 1619 présente l’avantage d’être l’un des seuls clubs aux alentours à disputer ses rencontres à domicile le samedi soir.

Les Hurlus ont-ils déjà pu compter sur un engouement grâce à la gratuité du billet ? "On ne le ressent pas encore. Pour l’instant, nous n’avons joué que des matchs amicaux ou des rencontres de coupe de Flandre. Je crois que ça va être lié à nos résultats en championnat."

À l’heure où certains clubs font même payer l’entrée aux parents pour les matchs des jeunes, l’initiative dottignienne mérite qu’elle soit couronnée de succès.