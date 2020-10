L'homme redescend chez les élites sans contrat, au club de Dunkerque.

Après avoir enchaîné les mauvaises nouvelles, Julien Mortier a accusé le coup. Mais le coureur hennuyer ne s’est pas laissé abattre. Celui qui a été renversé par une voiture et souffre d’une fracture du fémur a appris qu’il n’obtiendrait pas de prolongation de contrat chez Bingoal-Wallonie Bruxelles. Vu le contexte difficile de cette saison 2020, avec une centaine de coureurs sur le marché, l’ancien double lauréat du DH Challenge Ekoï (un succès chez les juniors, un chez les élites et espoirs) n’a pas su retrouver une équipe pro pour la saison prochaine.

Il aurait pu attendre encore un peu, espérer une ouverture. Mais il a préféré avoir des certitudes. Et il a signé au sein du club français Dunkerque-Grand Littoral Cofidis. Soit une équipe non pro, pour un retour chez les élites sans contrat et espoirs. “Elle fait partie de la Division Nationale 1 française”, explique-t-il.