Personne ne peut véritablement se targuer de partir avec les faveurs du pronostic.

La seule certitude : Tournai a toujours gagné au Varenne… Et qu’est-ce qu’en pense Greg Voiturier, le T2 tournaisien ?

Grégory, un derby pour vous, c’est plutôt Racing-Union…

"Absolument ! Je ne me sens pas trop concerné par Ath, comme les Athois ne se sentent pas trop concernés par Tournai. On parle de derby à cause de la proximité mais ce n’est pas un véritable affrontement local comme dans le temps. Ath Maffle-FC Ath, ça, c’est un vrai, à l’image des affrontements entre l’Union et le Racing, avec Casquette qui se promenait avec un rat dans une cage. Des matches drainant 3 000 personnes : épique ! On en sera loin ce soir." (...)