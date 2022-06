Le Hockey Club Péruwelz, c’est fini. Après trois années d’existence et une belle dynamique, l’aventure s’arrête là. Le club l’a décidé lors de son AG notamment et surtout faute d’infrastructures adaptées.

Surfant sur la vague des performances de nos équipes nationales, Frédéric Caredda et Jacques Henrard avaient été les moteurs du projet lancé en 2019. Aujourd’hui, Frédéric Caredda, comme les autres membres du comité, est forcément très déçu. "Par le passé, d’autres disciplines, je pense au rugby et au judo, ont dû partir de Péruwelz. Nous quittons à notre tour Péruwelz et nous ferons les beaux jours de Tournai." (...)