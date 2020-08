Que de chemin parcouru depuis septembre 2019 ! Le hockey club Péruwelz est parvenu, en moins d’un an, à créer un engouement qui ne se dément pas. La preuve à travers le stage organisé cette semaine à la salle de La Röe et qui réunit entre 25 et 30 enfants.

Le club a reçu la visite des représentants de la dynamique Ligue francophone de hockey, dont Emilie Sinia. La Bruxelloise, joueuse des Red Panthers de 2003 à 2019, est venue prodiguer quelques conseils. Celle qui affiche 251 matchs au compteur avec l’équipe nationale est chargée à la Ligue de la promotion de la discipline, notamment dans les écoles.