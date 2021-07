L’odeur du neuf parsème les locaux du 17, rue de l’Orient à Tournai, mais les patients se sentent déjà comme chez eux. Et pour cause. Installés depuis six ans au Medical Center à Tournai alors que son papa y officiait depuis 12 ans, Maxime Binet et son équipe ont migré 800 mètres plus loin lundi dernier pour s’offrir un lieu de vie bien plus fonctionnel.

"On cherchait un local disposant de la même superficie. Nous ne souhaitions pas changer de zone pour ne pas bouleverser nos patients. On a jeté notre dévolu sur ce bâtiment. Le parking est vaste. L’endroit est parfait pour travailler correctement", confie le kiné de l’Excel dont la vocation de kinésithérapeute a été insufflée par son père, Johnny, qui l’a accompagné pour ouvrir ce nouveau complexe.

À voir les machines qui se disposent dans la salle et les deux cabines de soin individuelles, difficile de croire que la superficie est identique à leur ancien cabinet tant la capacité semble avoir doublé à l’œil nu.