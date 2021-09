Elle aime les championnats, Alana Castrique. Ceux de Belgique, qu’elle a remportés plusieurs fois (notamment cette année chez les espoirs, quand elle avait terminé troisième de la course avec les pros, mais aussi en 2019, avec un doublé route-chrono). Et ceux d’Europe. Ce vendredi, elle va disputer le cinquième Euro de sa jeune carrière. Qu’espère-t-elle pour cette édition, annoncée ardue, à Trente, en Italie ?

"Je suis satisfaite de pouvoir à nouveau y prendre part, après une année d’absence, la saison dernière", raconte la cycliste de Lotto-Soudal. "Sur le papier, ce tracé difficile va être plus compliqué pour moi. Ce circuit est exigeant et plus taillé pour les grimpeuses et moins pour un profil comme le mien. Même s’il n’y a pas un pourcentage énorme dans la bosse du parcours. Ce n’est donc pas insurmontable. Je vais essayer de faire de mon mieux. Notamment pour aider, sans doute, Julie De Wilde et Shari Bossuyt, en grande forme et qui apprécient ce type de parcours. Nous n’avons pas encore discuté tactique, mais on roulera sans doute pour elles."

Ces dernières semaines, Alana Castrique a continué à se faire plaisir. Au niveau national. Mais aussi internationale. "Je me sais en bonne condition, je viens de terminer deuxième du test national du contre-la-montre, sur le Mémorial Igor Decraene", précise-t-elle. "Mais aussi cinquième à Hulste (NdlR : sur une kermesse remportée par Jolien D’Hoore). En Tchéquie, aussi, récemment, sur une étape avec un parcours montagneux, j’avais réussi à passer les difficultés pour remporter le sprint pour la deuxième place sur une course classée en catégorie 2 à l’Union Cycliste Internationale."

Ses ennuis de santé, qui l’ont diminué la saison dernière, mais aussi en début d’année, sont-ils enfin derrière elle ? "Cela va bien mieux, mais ce n’est pas encore parfait, j’ai encore quelques soucis d’estomac sur les courses par étapes. Mais sur les épreuves d’un jour, ça va."

Après l’Euro, elle aura encore de belles courses d’un jour dans le viseur. Comme la première édition féminine de Binche-Chimay-Binche, le 5 octobre. Mais aussi, deux jours avant, le premier Paris-Roubaix pour les dames. "Des rendez-vous qui me motivent vraiment !", termine Alana Castrique.