Ce mercredi, le quotidien de Joey Dujardin changera peu. Comme chaque jour, le Mouscronnois se rendra chez son employeur pour vendre des voitures puis ralliera Winkel et arpenter le terrain du Sint-Eloois. La seule différence et non des moindres, c’est qu’il affrontera Genk dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

"Je n’ai pas dû poser un jour de congé mais juste négocié de partir une heure plus tôt", sourit le principal intéressé. "On est attendu à 18 heures. Il n’y aura aucun changement dans la préparation de la rencontre. Bien sûr que c’est le match le plus attendu de l’année mais ce sont les Limbourgeois qui doivent composer avec la pression."