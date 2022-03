Dans une série où les équipes occupant la première partie de tableau se tiennent de très près, on finira par croire Jimmy Hempte qui aime répéter à qui veut bien l’entendre qu’il est "bien inutile de regarder le classement après chaque bon ou mauvais résultat." Chaque semaine, avant d’aborder le match du week-end, on se plaît à faire des prédictions et se dire qu’il y a sûrement un coup à jouer mais, bien souvent, quand le coup le plus fin est à portée de leur fusil, nos Athois manquent la cible. Il y avait eu le loupé à Gosselies avant la trêve ; il y a eu le raté à Tamines début février ; et il y a la déception liée au revers face à Namur à ajouter. (...)