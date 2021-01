Thomas Boucart évoluera toujours au Pays Blanc la saison prochaine. Le milieu offensif était pourtant courtisé par des clubs de Nationale.

Gwen Rustin, le coach, est ravi. "Sportivement, Thomas est capable d'être 15 fois décisif sur la saison et c'est un atout majeur pour notre équipe. Ensuite, si nous parvenons à conserver nos cadres, on peut deviner que le projet sportif du club et le travail effectué ces dernières années arrivent à convaincre nos joueurs. Enfin, humainement, Thomas est un.garçon attachant qui se sent chez lui au club. Il est aimé par ses équipiers et adoré par les supporters. Ce sera un atout de choix pour atteindre nos objectifs l'an prochain!"

Thomas Boucart se dit très satisfait lui aussi. "Je n’ai pas encore terminé l’histoire que j’ai commencé à écrire avec le Pays Blanc. Voilà pourquoi je reste. Je ne voulais pas partir avec ce sentiment du devoir non accompli. J’ai encore de belles choses à montrer aux gens et aux supporters du Pays Blanc."