FGwen Rustin, T1 du Pays Blanc, espère vivre une saison tranquille.

Le Pays Blanc entend vivre un exercice moins stressant en P1. Gwen Rustin, le T1, dresse les contours de la future saison.

Gwen, sur quels critères le recrutement a-t-il été ciblé ?

"Nous avons voulu combler des manques, bien sûr. Nous n’étions pas l’équipe la plus laide à voir jouer mais nous avions du mal à marquer et donc à concrétiser nos moments de domination. Nous devions gagner en efficacité, que ce soit dans les passes ou à la finition. Et puis, nous avons entouré le groupe