Perdus en première période, les Athois sont revenus avec de bien meilleures intentions après la pause face à Manage.



Une semaine après avoir pris le pas sur Saint-Symphorien de fort belle manière, le Pays Vert accueillait à nouveau un adversaire du haut de tableau et envisageait de rééditer sa précédente prestation. Sauf qu’en face, chacun a très vite compris qu’on avait bien affaire au second classé qui, lors de la première période, s’est amusé avec des locaux qui ne sont jamais parvenus à s’adapter au tempo imposé par les visiteurs. Un rythme tantôt lent, tantôt un peu plus élevé, tantôt trop dur à supporter.

Finalement, le match s’est soldé sur le score nul de deux buts partout.

Amadou Djité, auteur des deux buts locaux et monté à la pause, était évidemment l’homme du match avec sa montée décisive. Félicité par Michel Errico, l’attaquant athois pouvait jubiler avec son doublé. (...)