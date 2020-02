Un succès fuyait le Pays Vert depuis le 1er décembre. Après samedi soir, tout ça n’est plus qu’un mauvais souvenir. Les hommes de Jimmy Hempte ont largement dominé le duel des mal classés à Wavre. "Je pensais que les Macas allaient nous donner davantage de fil à retordre, livrait le coach après la partie. Ils revenaient dans le coup et avaient notamment battu Tournai. Mais si on les a moins vus, c’est surtout car nous sommes bien restés organisés."