Coup dur pour les Athois qui ont plusieurs échéances importantes dans les prochaines semaines.

Le Pays Vert devra faire sans François Dubois, son capitaine, pour les 4 prochaines semaines. Alors qu'on lui avait diagnostiqué une contusion au péroné après le match face à Manage mi-janvier, il s'agit finalement d'une fissure au péroné qui va le tenir écarté des terrains pendant un gros mois.





François Dubois avait su jouer et s'entraîner malgré la douleur mais c'est après l'entraînement de mardi qu'il a décidé d'aller voir un médecin du sport pour avoir nouveau diagnostic. Ce dernier lui a conseillé de rester au repos plusieurs semaines vu la fissure et pour éviter une plus grosse blessure.





Dans le sens des retours, Stefan Mszanecki a repris la course cette semaine. Il semble que ce soit encore trop court pour pouvoir l'aligner ce dimanche face à Braine-Lecomte.