Le Péruwelz FC prépare donc comme les autres clubs la saison 2021-2022. En décembre, l’annonce du rachat des installations par la commune a beaucoup fait parler. Cette nouvelle peut-elle avoir une influence sur les ambitions du Péruwelz FC ? Éléments de réponses avec Thierry Rosvelds, vice-président du club.

Thierry, d’abord un mot sur la saison blanche.

“On encaisse la nouvelle mais la décision est logique. On s’y attendait. Soyons positifs et espérons une vraie reprise en août. Jouer un demi-championnat n’aurait pas été correct, d’autant que des équipes auraient encore été impactées par le Covid.”

Avez-vous déjà effectué le tour du noyau en P1 ?

“Tout le monde a été sondé. De toute façon, notre T1, Jonathan Krys, restait en contacts avec les joueurs à travers les séances virtuelles et individuelles. La quasi-totalité des joueurs a donné son accord pour prolonger, ce qui permet de travailler sereinement. Jonathan et notre manager, Patrice Meurant, partaient du principe que le groupe en place est un bon groupe. Il était donc logique de continuer à faire confiance aux joueurs qui étaient là.”

Y aura-t-il des renforts ?

“Quelques-uns mais l’objectif, je le répète, est de repartir essentiellement avec le noyau de cette saison. Bien sûr, si nous devons composer avec un départ qui n’était pas prévu ou avec un arrêt, nous nous mettrons aussi en quête d’un joueur pour compenser ce départ.”

Le rachat des installations par la Ville vous arrange financièrement. Au point de revoir les ambitions à la hausse ?

“Ce rachat nous soulage et nous enlève le poids d’une situation économique extrêmement délicate, on ne va pas le cacher. Mais il serait faux de croire qu’on a décroché le jackpot et qu’on va augmenter le budget. Nous voulons continuer notre travail de formation. Ce que le coach a demandé, c’est de mettre l’accent sur l’entretien des terrains. Nous venons de vivre deux étés secs et là, il serait intéressant de se pencher sur la préparation des terrains plus tôt.”

A vos frais ?

“Oui. La commune a racheté les murs. Si le club veut des terrains de qualité, c’est à lui de prendre cet investissement en mains. Nous n’avons plus la charge d’emprunt des installations et nous pouvons donc transférer une somme vers l’entretien des pelouses.”

Sportivement, quel est l’objectif ?

“Déranger le haut de tableau, jouer le rôle du trouble-fête, les 5 ou 6 premières places. Nous n’avons aucune autre ambition que celle-là. Nous ne faisons pas partie des gros bras, comme Monceau ou Beloeil.”