Le Tour de France va s’élancer ce samedi. Avec ses luttes multiples : pour tous les maillots, pour tous les gains, pour les étapes, la combativité. Il vous sera possible de vous plonger dans l’ambiance de la course à domicile, de manière ludique. Avec un nouveau jeu de société sur le vélo. Et une nouvelle création de Michel Bosquillon : "Le Petit Commissaire fait son Tour de France."

Le Tournaisien bien connu dans le monde du vélo en est déjà à son… quinzième jeu de société sur le cyclisme. Fan de ce sport depuis son plus jeune âge, celui qui est devenu organisateur de courses cyclistes et commissaire national a toujours baigné dans l’univers si particulier de la Petite Reine. À suivre les stars du vélo, mais aussi, plus jeune, en jouant, comme tant d’autres à l’époque, avec des petits coureurs, à refaire des courses animées. Cette passion du jeu et du vélo, il les a rassemblées avec ses créations ludiques. Chacune de ses productions a été associée à une bonne cause.

"Pour cette nouvelle version du Petit Commissaire, nous sommes plongés dans le Tour de France", explique-t-il. "Il y a trois plateaux différents dans le jeu. Un pour les étapes de plaine, un pour les étapes de montagne, avec douze cols mythiques de la Grande Boucle, et un pour les contre-la-montre, individuel ou par équipes. Dans le jeu, il y a quatre équipes de deux coureurs. Et il y a quatre coureurs en plus pour les maillots distinctifs." A attribuer après la première étape, en fonction des différents résultats, à retranscrire sur une fiche. Il y a un coureur jaune pour le leader du classement général au temps, un vert pour le premier au classement par points, un blanc pour celui qui mène le classement de la montagne et un bleu pour celui qui est en tête du classement de la combativité. "Le classement général se compte en secondes", précise encore Michel Bosquillon. "Il y a aussi de l’argent en jeu, avec les primes, ce qui permet de payer le salaire des coureurs. Les secondes sont converties en euros. À la fin du jeu, celui qui a le plus d’argent gagne."

Le jeu est au prix de 40 euros.

Contact : 0492/957025 ou michel.bosquillon.7500@gmail.com