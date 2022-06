Alors que la faillite a été officiellement demandée la semaine dernière à l’Excel Mouscron, les curateurs ont commencé leur travail. En coulisses, de nombreux acteurs œuvrent pour assurer que l’Excel puisse continuer à vivre mais sous une autre forme. "Sans vouloir m’avancer, ni annoncer quoi que ce soit à la place des personnes concernées, je veux juste vous dire que les choses se mettent en place et qu’il y aura du foot à Mouscron la saison prochaine. Les gens doivent repenser toute la structure, privilégier et garantir le maintien d’un maximum d’équipes de jeunes sans oublier les Filles (P1 mais aussi en jeunes) et discuter d’une équipe première", détaillent un communiqué relayé par Thierry Van Weehaeghe, ex-SLO du REM.