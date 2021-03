Depuis le mois de janvier, l’Association des Clubs francophones de Football (ACFF) a lancé le projet Festifoot, en collaboration avec plusieurs écoles de Wallonie et de Bruxelles dont, celles de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. De nombreux enfants des classes de primaires et de maternelles pourront donc découvrir et pratiquer le football lors d’une activité sportive. Le but de celle-ci est de faire naître le goût du football chez les garçons et chez les filles. Mais également, démontrer que le sport du ballon rond est largement accessible et qu’il ne faut pas avoir de compétences précises pour pouvoir y jouer.

"Selon une étude, moins de 20 % des enfants font une activité physique en Belgique. À partir de ce constat, nous avons voulu faire découvrir le sport et notamment, le football. Par la même occasion, nous souhaitons que certains jeunes intéressés par le football, s’engagent sur du long terme dans ce sport et pourquoi pas, qu’ils rejoignent nos clubs. Nous aimerions aussi que le football féminin prenne de l’ampleur", précise Xavier Donnay, manager de l’ACFF. (...)