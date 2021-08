La tâche s’annonçait rude pour Dayan Van Rillaert. Après avoir brillé chez les cadets et chez les juniors, le prometteur jeune coureur devait cette année s’adapter à sa nouvelle catégorie, celle des élites sans contrat et espoirs. Tout en gérant la convalescence d’une opération au genou en février. Mais celui qui porte le maillot de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team est bien de retour. Il a rapidement fait sa place dans les pelotons des élites et espoirs. Et parvient à décrocher des places d’honneur. À tel point qu’il a déjà pris ses premiers au DH Challenge Ekoi.

"Pourtant, quand j’ai repris la compétition, je me suis pris une grosse claque", se rappelle-t-il. "C’était sur le Grand Prix Vermarc, directement avec des pros. Je n’étais pas prêt physiquement. Et ma course était déjà terminée après à peine quarante kilomètres."

Mais il ne s’est pas laissé abattre. Il a continué à travailler à son retour. Pour retrouver des bonnes sensations et terminer seizième de la course de côte d’Herbeumont ou vingt-et-unième de l’interclubs de Bruxelles-Zepperen. "Je suis satisfait, je suis effectivement assez vite revenu en condition, j’étais vraiment très motivé et je parviens à faire mon boulot pour l’équipe", explique-t-il encore. "Je pense qu’elle est satisfaite de mon travail."

Il a été freiné dans son retour par deux chutes sur récent le Tour du Brabant Flamand. "J’ai pu repartir après ma chute dans la deuxième étape, mais les ambulanciers et mon équipe n’ont pas voulu que je continue après ma seconde chute, dans la quatrième étape, car j’étais tombé sur la tête", explique-t-il. "Depuis, cela va mieux. Je suis d’ailleurs prévu ce mercredi sur le Tour de Namur. Sur lequel je compte continuer à apprendre, à progresser. On verra comment nous allons y rouler en équipe, car nous aurons de belles cartes à jouer avec Louis Blouwe et Johan Meens. Mais j’ai aussi envie de voir comment je me comporte sur les parcours plus accidentés. On a bien travaillé les côtes, je commence à changer de profil. J’avais d’ailleurs été agréablement surpris de mon niveau dans les montées sur la course de côtes d’Herbeumont."

Il espère en avoir une belle confirmation de mercredi à dimanche, sur les cinq étapes sélectives du Tour de Namur.