Tournai-Ath-Mouscron Le RFC Tournai tient son nouveau coach M. Del.

Greg Voiturier, qui entraînait alors la P3 des Sang et Or, coachera désormais l'équipe première.

La nouvelle est tombée ce jeudi matin. Après la fin de la collaboration avec Carmelo Cannetti, la direction des Sang et Or devait trouver la personne qui saura relever l'équipe dans cette dernière ligne droite.



Cette personne est loin d'être un inconnu puisqu'il s'agit de Grégory Voiturier, alors coach de la P3. Une belle promotion pour celui qui effectue un excellent travail avec la réserve.



"Nous avons privilégié une solution interne, confirme Jean-Michel Caink, correspondant qualifié du RFCT. Greg est de la maison, il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Ce qui est une très bonne chose puisqu'il ne reste que six matches à jouer, nous n'avons plus beaucoup de temps. Greg mérite cette promotion."



Le nouveau coach sera épaulé d'Arnaud Trehout ainsi que de Fabrice Van Robays qui intègre donc le staff.



En ce qui concerne la P3, le club annoncera très prochainement le nom du nouveau coach.