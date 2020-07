Le changement c’est maintenant. À la tête du Royal Dauphins mouscronnois (RDM) depuis une décennie, Jean-François Hoste a laissé son trône à Mathilde Vandorpe. Celle-ci devient donc présidente des quatre sections qui composent le club. Si les deux plus connues restent le water-polo et la natation, très peu de personnes connaissent les deux autres cercles qui la complètent : l’école de survie et l’aquastart.

Un premier défaut que la nouvelle patronne souhaite combler directement. “Il faut recréer une identité commune. J’ai constaté que chacun travaillait de son côté. Nous devons tous tirer dans le même sens. Cette unité passera également par une visibilité plus accrue sur les réseaux sociaux”, analyse la députée CDH.

Bien conscients du fossé qui se creusait continuellement, les responsables des 4 sections ont proposé d’une même voix le nom de Mathilde Vandorpe après que Jean-François Hoste eut jeté l’éponge. Un choix commun qui délivre une légitimité naturelle à l’élu. Le passé de la Mouscronnoise au sein du club a joué en sa faveur.