Depuis qu’ils ont rejoint les séries hainuyères en 2018 en provenance de Flandre, les Luingnois ont toujours été champions, sauf la saison dernière annulée en raison d’un virus qu’on préfère oublier. Seule énigme : où s’arrêteront-ils ? C’est une des questions auxquelles répond le président des Claugnottes, Jean-Pierre De Roeck.

Président, la P4 et la P2 championnes à une petite semaine d’intervalle, Luingne est clairement un club à succès… C’est quoi, le secret ?

"Ça fait vingt-neuf ans que je préside le club et la recette est simple : on fait confiance aux jeunes. Je me souviens avoir mis dehors il y a quelques années une équipe de mercenaires. J’en avais juste marre et la suite m’a donné raison. (...)