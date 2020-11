Confinement ne rime pas avec abattement du côté de la FOA, Formation Omnisports Adaptés, membre de la Ligue Handisport Francophone. Depuis 1976, la FOA, basée à Vaulx (Tournai), vise la promotion de l’activité physique chez la personne atteinte d’une déficience mentale ou d’un trouble du comportement, et ce, en Wallonie et à Bruxelles.

La FOA a dû, comme l’ensemble du monde sportif, cesser ses activités pour la seconde fois cette année et ses responsables ont planché sur un programme d’activités sportives pour défier le confinement. Une opération qui stimule les participants, mais pas seulement.

"Le télétravail est difficile pour des animateurs de groupes sportifs habitués à gérer des championnats, 12 en tout, ainsi que de nombreuses autres activités de terrain, rappelle Jacques Clicheroux, directeur de la FOA. Nous avons au total plus de 1 500 sportifs affiliés issus d’une soixante d’institutions en Wallonie et à Bruxelles qui grouillent habituellement sur les plateaux des salles de sports pour jouer au tennis de table, au football, au badminton, au basket et à d’autres disciplines."

Des défis sont actuellement proposés sous forme de compétitions de cross, VTT et marche. "Les activités sont ouvertes à toute personne handicapée mentale, qu’elle fasse ou pas partie d’un club. L’objectif, à travers la pratique du sport, est aussi de maintenir un lien social", précise Jacques Clicheroux.

Un parcours adapté de psychomotricité a aussi été imaginé pour pouvoir être réalisé à domicile ou dans les lieux de vie avec les moyens du bord : une table, des chaises et quelques manches de brosse afin de se mettre accroupi et debout.

"Nous voulions créer une forme d’émulation et les athlètes qui participent peuvent se chronométrer, poursuit Jacques Clicheroux. Nous avons plus de 500 inscrits. Les défis et les résultats sont encodés par le biais des moyens de communication modernes. Le but est que chacun, chez soi ou dans son club, soit stimulé par les résultats reçus des autres sportifs. Ces résultats doivent être envoyés au secrétariat de la FOA. Ensuite, notre équipe effectuera des classements et remettra les médailles et différents prix aux participants."

Ces premiers défis se terminent ce vendredi 27 novembre mais une deuxième opération est d’ores et déjà programmée. "Elle aura lieu du 7 au 20 décembre et s’articulera toujours autour de la course à pied, de la marche et du VTT mais nous planchons sur l’introduction d’autres disciplines, assure le directeur de la FOA. Ce sera en quelque sorte un challenge des fêtes."