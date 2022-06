Les contours du Stade mouscronnois ont été dévoilés. L’équipe première jouera en P3.

On connaissait déjà son nom, Stade mouscronnois, et sa division : la P3 pour le SM Squadra Boys et la P1 pour le SM Squadra Girls. Vendredi, lors d’une conférence de presse, les autres contours du club ont été dévoilés. Avec une priorité : la formation ! Mais en préambule Pierre Huys a rappelé la genèse du projet :La nouvelle structure aimerait jouer dans le stade. Mais un autre projet (avec Mandel) est toujours en pourparlers… C’est un autre sujet sur lequel on aura l’occasion de revenir.