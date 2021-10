Le tandem Duelz/Carlier termine premier de sa division au BGDC (Belgian Gentlemen Drivers Club) à Zolder Tournai-Ath-Mouscron Geoffrey Devaux Deux fois le podium pour le duo. © DR

Comme nous l’avions annoncé, le pilote basèclois Hervé Duelz était engagé ce week-end au sein du team Carlier à Zolder pour le BGDC (Belgian Gentlemen Drivers Club), une épreuve longue de 200 minutes. Il partageait le volant d’une BM E36 M3 avec Petra Carlier. Et le tandem ne s’est pas déplacé pour rien.



"Nous avons terminé premiers de notre division et troisième de notre groupe, au niveau duquel on retrouvait des voitures de moindre cylindrée que la nôtre mais plus puissantes, indique Hervé Duelz. Nous avons donc eu la chance de monter à deux reprises sur le podium. Lors des qualifications, nous n’avions pas adopté la bonne stratégie en partant en slick alors que la piste était tout de même humide mais ensuite, en course, nous avons eu du temps sec et nous avons fait preuve de régularité tout au long de l’épreuve. La voiture s’est parfaitement comportée. C’est une belle victoire d’équipe."



Hervé a de la sorte confirmé qu’il était plutôt taillé pour les épreuves d’endurance. Prochain rendez-vous pour Petra Carlier et lui le 23 octobre sur le circuit de Francorchamps.