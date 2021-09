Une nouvelle épreuve va voir le jour ce samedi 25 septembre : le trail de V’zon, mis sur pied par l’ASBL Vezon accueille.

La particularité de ce trail, c’est qu’il aura comme terrains de jeu le bois de Barry qui n’est jamais ouvert au public, le terrain militaire bordant le bois et le village de Vezon. Les tracés des parcours présentent plus de 80 % de "courses off", autrement dit qu’ils se situent en dehors des routes et des rues.

"La zone militaire est par exemple tout à fait préservée et nous y avons été guidés par une personne qui connaît bien les lieux afin de pouvoir y aménager des circuits. Nous avons prévu trois parcours pour toucher le plus grand nombre, indique Nicolas Caucheteux, un des organisateurs. Le circuit de 7 kilomètres sera en quelque sorte une initiation à la course nature avec 150 mètres de dénivelé. Ensuite, il y aura un parcours de 14 bornes pour des personnes déjà plus affûtées avec 150 mètres de dénivelé et enfin un circuit de 23 kilomètres pour les plus aguerris avec 300 mètres de dénivelé. Il y aura 300 places par course, avec possibilité de s’inscrire encore le jour même à respectivement 5, 8 et 10 €."

Les départs seront jugés à 13 h 30 (grand circuit), 13 h 45 (moyenne distance) et à 14 heures (petit parcours).

Challenge des jeunes

Parallèlement à cet événement, le comité a eu envie, comme il le faisait chaque année avant la période Covid, de mettre sur pied une épreuve en forme de challenge des jeunes. Il s’agira donc de la seule manche officieuse de ce challenge en 2021.

"Les enfants auront ainsi l’occasion de courir également. Nous voulions marquer le coup en cette période de reprise des activités afin de permettre aux participants de venir en famille. Tout le monde pourra ainsi courir", assure Nicolas Caucheteux. Le départ des premières courses pour enfants sera donné à 15 heures.