L’optimisme était revenu à la surface mais l’Endurance Team de Chièvres, organisateur du trail des Serres qui devait se tenir à Frasnes le 27 mars, doit se rendre à l’évidence.

"Suite au refus de la ville de Frasnes et au vu des dernières décisions du gouvernement, nous ne pourrons pas organiser notre édition 2021 du trail des Serres", confirme Thomas Loquet, président de l’ET Chièvres. "Les inscriptions de cette édition seront reportées à 2022, avec une édition prévue le 8 janvier. Nous allons proposer dans quelques jours une version off sur 10 et 20 km. L’inscription sera gratuite mais le classement sera bien réel, tout comme les récompenses. Quelques mois avant la première édition du trail des Serres qui aura donc lieu en 2022, nous lancerons Start to trail avec l’objectif d’aider les néophytes à boucler leur premier trail lors de notre organisation. Le programme Start to trail commencera en octobre sous la direction de Smarth-L-Coaching."

Dès le mois de mai, l’ET Chièvres espère relancer Start to tri, qui fera la part belle à la promotion du triathlon et mettra le pied à l’étrier aux personnes qui voudraient tester la discipline.



"Là, l’objectif sera de boucler le triathlon promo ou le quart triathlon des Aviateurs , poursuit Thomas. Des journées triathlon féminin seront également mises en place. Le triathlon des Aviateurs doit se dérouler à Chièvres le dimanche 29 août mais le comité se veut prudent et attendra d’avoir plus de précisions sur les activités extérieures avant de lancer les inscriptions. The crossing for life sera également de retour, avec comme principe de faire un max de kilomètres et de traverser un maximum de villages. La formule connaîtra sans doute des modifications. Quelques autres idées sont encore dans les cartons mais dépendront de l’évolution sanitaire."