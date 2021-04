Antoine Cornil se livre sur sa première expérience à l’étranger et ses ambitions.

On l’avait quitté lors de son départ pour la Belgique vers Amiens. Arrivé le 8 août en Picardie, Antoine Cornil a osé vivre sa première expérience à l’étranger après des débuts surprenants à Roulers. "C’est vrai que là-bas, je devais me produire pour l’équipe réserve. Emile Rousseaux m’a contacté pour venir m’entraîner avec la première et j’ai fini par jouer dans la meilleure équipe de Belgique qui évoluait en Champions League avec des joueurs que je regardais à la télé quelques années plus tôt".