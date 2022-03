Il n’était pas content, Fabrice Milone, le coach de la Real, à l’issue du revers : "Je préfère une équipe de guerriers comme Couvin, avec deux ou trois artistes, que la mienne, avec des stars qui en cette fin de saison ne pensent qu’à l’ouvrir avec leur grande bouche…" Mais il a raison, la mentalité fagnarde a fait la différence dimanche. Et le talent d’un artiste comme Dubois aussi. Son but valait à lui seul le déplacement. À 20 minutes du terme, alors qu’Alessandro Guerri, le grand bonhomme du match, n’avait pas arrêté de donner le tournis à la défense visiteuse, c’est l’autre jeune joueur prêté par le Sporting de Charleroi qui sortait de sa boîte pour éliminer trois hommes et allumer une frappe pleine lucarne. Du grand art ! "Exceptionnel car on peut parler de bijou, confirmait Gabor Bukran. Je suis très heureux pour lui, il n’a pas eu une saison facile mais il répond de la plus belle des façons." Un coup d’éclat qui permet aux Fagnards de signer un 12 sur 12 et de se rapprocher un peu plus d’un sauvetage auquel plus grand monde ne croyait, après la défaite contre Givry. (...)