Les épreuves du Championnat des clubs n'auront pas lieu.

Les premières épreuves de la saison devaient avoir lieu ce dimanche, à Escanaffles, avec les championnats des clubs, pour les catégories des U17, U19, espoirs-élites sans contrat, amateurs et masters et dames. Mais celles-ci ont été annulées, à cause de la nouvelle tempête qui balaye actuellement la Belgique. "Les fortes rafales de vent qui s’abattent sur la région d’Escanafles ne permettent pas d’assurer la sécurité des coureurs, indique la section hennuyère de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles.