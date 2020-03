À l’occasion de son match à domicile face à Gand, le club des Dauphins de Mouscron a mis un joueur à l’honneur en lui offrant le maillot de l’équipe. Ce joueur, c’est Amir Dehdari. Âgé de 27 ans, il n’est pas encore apparu sur une feuille de match. Et pour cause. Amir est Iranien et a fui son pays avant d’être accueilli au centre Fedasil de Mouscron, le Refuge.

"Fedasil Mouscron nous a contactés début février en nous expliquant la présence de ce réfugié iranien qui jouait au water-polo, explique Anthony Thues, directeur sportif des Dauphins. Le rôle d’un club est aussi celui-là et nous avons accueilli Amir à bras ouverts. Nous allons le chercher et le reconduire au Refuge. Il prend part aux entraînements avec nous."

L’histoire de ce garçon a touché